O Reino Unido registou mais 324 mortos devido à Covid-19, de acordo com o balanço divulgado esta terça-feira pelo governo britânico. O número de mortos diário quase triplicou, uma vez que na segunda-feira foram anunciadas 111 mortes.

Os valores têm variado todos os dias e podem ter discrepâncias pelo atraso dos registos administrativos das mortes durante o fim de semana, mas, na segunda-feira, o ministro da Saúde, Matt Hancock, congratulou-se por terem sido registadas 111 mortes, o número mais baixo desde o início do confinamento, a 23 de março.

Desde o início da pandemia, o país já registou 39.369 mortos.

Ainda segundo o balanço divulgado esta terça-feira, o Reino Unido registou mais 1.653 infetados, com o número total de casos a aumentar para 277.985.

