O Reino Unido registou a morte de 627 pessoas infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, fazendo o número de óbitos resultantes da pandemia de Covid-19 subir para 32.692, segundo dados publicados esta terça-feira pelo Ministério da Saúde.

O total de casos de contágio identificados até esta terça-feira é de 226.463, mais 3.403 do que no dia anterior.

A variação diária de mortes foi mais elevada do que nos três dias anteriores - 346 no sábado, 268 domingo e 210 segunda-feira - porque durante o fim-de-semana os dados relativos a óbitos podem demorar mais tempo a ser registados por questões administrativas.

Os especialistas do Governo têm alertado para o risco de fazer análises a partir da variação diária porque os dados incluem frequentemente mortes que ocorreram há vários dias ou mesmo há semanas.

Isto acontece devido ao tempo que leva para que as mortes sejam atribuídas ao novo coronavírus e à necessidade de os testes após a morte serem processados e resultados validados.

O Reino Unido é o país da Europa mais afetado pela pandemia covid-19 e o segundo a nível mundial depois dos EUA.

O instituto de estatísticas britânico calculou, num estudo publicado hoje, que o excesso de mortalidade no Reino Unido já ultrapassa as 50 mil mortes no Reino Unido comparando com a média dos cinco anos anteriores.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 286 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.