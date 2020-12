O presidente francês, Emmanuel Macron, que anunciou estar infetado com covid-19 na passada quinta-feira, apresenta este sábado um estado de saúde “estável” em relação ao dia anterior e os resultados dos exames são “reconfortantes”, segundo o Eliseu.

Segundo a presidência francesa, Macron, em confinamento solitário na residência oficial La Lanterne, em Versalhes, arredores de Paris, “ainda apresenta os mesmos sintomas da doença provocada pela covid-19 (fadiga, tosse e dores no corpo) que, contudo, não o impedem de cumprir as suas funções”, refere-se num comunicado assinado pelo chefe do departamento médico do Palácio do Eliseu.

O próprio Macron, num vídeo, afirmou na sexta-feira que se encontra “bem”, apesar de “alguma fadiga e dores de cabeça”, assegurando que faria balanços diários sobre o seu estado de saúde.

Os chefes de governo de Portugal, António Costa, França, Jean Castex, Espanha, Pedro Sánchez, e Bélgica, Alexander de Croo, bem como o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, são algumas das personalidades políticas que entraram voluntariamente em auto-confinamento depois de terem participado, ao lado de Macron, numa cimeira da União Europeia (UE) que decorreu a 10 deste mês.