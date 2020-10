O presidente dos Estados Unidos regressou esta quarta-feira à sala oval da Casa Branca, apenas seis dias depois de ter testado positivo à covid-19, confirmou o porta-voz, Brian Morgenstern.

O regresso de Donald Trump ao gabinete de trabalho foi "denunciado" pela colocação de um soldado no lado exterior da ala oeste da residência oficial, o que significa que o presidente dos Estados Unidos se encontra na sala oval.

De acordo com a imprensa internacional, o presidente norte-americano aproveitou para obter informações sobre os planos de apoio à economia e os desenvolvimentos da potencialmente devastadora passagem do furacão Delta pelo Golfo dos EUA.

Trump, que ainda deverá estar infetado com covid-19, encontra-se em convalescença na Casa Branca desde que regressou, segunda-feira, de um internamento de três dias num hospital militar situado perto de Washington.

O comportamento de Donald Trump desde que abandonou o hospital, na segunda-feira à noite, tem sido alvo de críticas e escrutinado com particular atenção no momento em que o número de trabalhadores da Casa Branca que testaram positivo para o novo coronavírus não para de aumentar.

Os responsáveis da Casa Branca asseguraram que foram colocadas em prática medidas de segurança adicionais para proteger os funcionários que possam ter tido de interagir com o presidente, incluindo a obrigatoriedade de utilização de equipamentos de proteção individual completos.