A União Europeia anunciou esta quarta-feira que está a promover uma aceleração no processo de autorização a vacinas que sejam especificamente adaptadas contra novas variantes da covid-19.

Em comunicado, a Comissão Europeia esclarece que as vacinas aprovadas (AstraZeneca, Janssen, Moderna e Pfizer) mostraram ser eficazes no combate às variantes já identificadas, mas tem como objetivo prevenir o aparecimento de novas mutações potencialmente resistentes aos produtos já aprovados.

Assim, e ao abrigo do programa HERA Incubator, que estuda as novas variantes, a União Europeia promove a investigação das farmacêuticas no sentido de se criarem vacinas resistentes às mutações do SARS-CoV-2.

O objetivo é que o processo seja antecipado, permitindo à Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla original) uma aprovação mais atempada dos produtos.

Today, we are taking measures to speed up approval of adapted #COVID19 vaccines that tackle new variants of the virus.



Faster approval = more vaccines in circulation, and more Europeans protected from the virus.

