Pelo menos 300.140 pessoas morreram em todo o mundo por causa da pandemia de Covid-19, 80% das quais na Europa e nos Estados Unidos, de acordo com o último balanço, às 20:30 desta quinta-feira, da agência France-Presse (AFP).

Deste total, 162.654 pessoas morreram na Europa, que contabiliza mais de 1,8 milhões de pessoas contagiadas pelo novo coronavírus.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, os Estados Unidos são o país com o maior número de óbitos declarados por causa da pandemia (85.194), seguindo-se o Reino Unido (33.614), Itália (31.368), França (27.425) e Espanha (27.321).

Em Portugal, os primeiros casos de infeção com o novo coronavírus foram confirmados no dia 2 de março e já morreram 1.184 pessoas num total de 28.319 contabilizadas como infetadas, de acordo com o relatório desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde.