Centenas de trabalhadores de uma fábrica de transformação de peixe da cidade costeira de Tema, no Gana, testaram positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo próprio presidente da república Nana Akufo-Addo, numa comunicação ao país, este domingo à noite.

Ao todo, são 533 trabalhadores que contraíram o vírus. O surto foi detetado na fábrica, depois de um total de 921 trabalhadores terem sido testados.

De acordo com a CNN, Nana Akufo-Addo não esclareceu que medidas foram tomadas.

O surto nesta conserveira vem aumentar o total do número de casos confirmados no Gana para 4.700. Já morreram 22 pessoas no país, vítimas da Covid-19.

O presidente do país justifica o aumento do número de casos com o aumento do número de testes: “Quanto mais pessoas nós testarmos, mais pessoas vamos descobrir que são positivas”.

O Gana tem as fronteiras e as escolas fechadas e as autoridades proibiram reuniões e ajuntamentos. O presidente Nana Akufo-Addo renovou, este domingo, a aplicação das medidas.