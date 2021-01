A comissária europeia para a Saúde e Segurança Alimentar criticou esta segunda-feira os atrasos na entrega das vacinas contra a covid-19 que estão a ser desenvolvidas pela AstraZeneca. O produto deve ser aprovado pela União Europeia ainda esta semana, mas Stella Kyriakides entende que o processo deve ter maior transparência.

Segundo a responsável, a União Europeia quer saber quantas doses foram produzidas pela empresa britânica até ao momento, pretendendo também saber a quem foram entregues.

Dada esta insastifação, Stella Kyriakides revelou que, no futuro, todas as empresas que produzem vacinas contra a covid-19 na União Europeia terão de notificar antecipadamente quando quiserem exportar vacinas para países fora da comunidade.

Da reunião resultou também a criação de um mecanismo para garantir a transparência nas exportações das vacinas adquiridas por Bruxelas, que já são oito, e para as quais o executivo comunitário já disponibilizou 2,7 mil milhões de euros.

The EU wants to know exactly which doses have been produced where by @AstraZeneca so far, and if, or to whom, they have been delivered.



The answers of the company during the Steering Board discussion have not been satisfactory so far. A second meeting is scheduled for tonight.