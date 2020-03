Imagens tiradas no hospital de Poliambilanza, em Brescia, Itália, mostram como os profissionais de saúde operam numa unidade de cuidados intensivos com doentes infetados com Covid-19. Brescia fica na região da Lombardia, a mais afetada do país. Com mais de 11.500 mortes registadas, Itália é o país mais afetado pelo novo coronavírus.