Tom Moore, veterano de guerra que vive em Bedfordshire, no Reino Unido, faz 100 anos no dia 30 de abril. Na semana passada, decidiu que queria celebrar o centenário com um desafio: dar 100 voltas no jardim que tem um comprimento de 25 metros, com o auxílio do andarilho.

O objetivo era completar as 100 voltas da data do aniversário e angariar fundos para o serviço nacional de saúde britânico. Queria chegar às mil libras em doações, cerca de 1145 euros, mas acabou por reunir essa quantia em apenas 24 horas. Segundo a plataforma onde é possível fazer doações enquanto o capitão Tom Moore vai dando voltas com o andarilho, até às 16:00 desta quarta-feira já tinham contribuído para a causa quase 240 mil pessoas e o veterano já tinha amealhado mais de sete milhões de libras, ou seja, mais de oito milhões de euros.

Tom Moore, que lutou na Segunda Guerra Mundial, diz que, desta vez, o exército na linha da frente é composto por profissionais que envergam batas, médicos e enfermeiros, e que fez questão de agradecer o trabalho das equipas que o trataram quando teve cancro ou quando partiu uma anca.

O neto de Tom criou entretanto uma conta no Twitter onde vai dando conta dos progressos do avô, que já garantiu que vai dar mais de 100 voltas ao jardim se isso significar mais doações.