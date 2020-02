Donald Trump confirmou este sábado a primeira vítima mortal do Covid-19 e a existência de 21 pacientes infetados no país, numa conferência de imprensa na Casa Branca. De acordo com o presidente norte-americano, a vítima trata-se de “uma mulher, na casa dos 50 anos” e era considerada uma paciente de “alto risco”.

O presidente norte-americano elogiou ainda o “trabalho tremendo” feito pela China no combate à propagação do vírus e aproveitou para congratular as medidas tomadas pelo seu governo. “Tomámos as ações mais agressivas para combater o coronavírus”, garantiu o presidente.

Eu impus, a 21 de janeiro, várias restrições a quem viajava vindo da China".

Mike Pence, o vice-presidente americano, responsável pelo combate ao coronavírus no país, anunciou ainda uma série de novas medidas preventivas para a propagação do vírus.

Afastando a necessidade de “entrar em pânico”, Mike Pence anunciou novas restrições para quem viaje de e para o Irão, o epicentro da epidemia no Médio Oriente. Itália e Coreia do Sul também estiveram debaixo do foco do vice-presidente, que aconselhou os cidadãos americanos a evitarem viajar para esses países.

O antigo governador do Indiana garantiu que o risco de propagação do Covid-19 no país é reduzido e apelou à população para não ir a correr comprar máscaras faciais, de forma a evitar a sua escassez no mercado.