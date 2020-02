O vídeo do momento em que uma enfermeira chinesa dá um "abraço no ar" à filha para evitar um possível contágio do novo coronavírus tornou-se viral nas redes sociais e está a emocionar várias pessoas.

As imagens mostram a mãe, uma enfermeira que não pode ir a casa por estar a cuidar de pessoas contagiadas pelo coronavírus, com os braços no ar, como se estivesse a abraçar alguém. Esse alguém é a filha, que se encontra a alguns metros de distância e que grita: “Tenho muitas saudades tuas”.

A mãe está a combater monstros. Estarei em casa assim que o vírus for combatido”, diz a enfermeira.

Liu Haiyan, a mãe, não pode ter qualquer contacto direto com a filha e, só desta forma, podem falar pessoalmente. Neste vídeo, a criança, lavada em lágrimas, deixa um saco de bolos no chão, para que a mãe o possa apanhar e levar para o hospital.

A China anunciou este sábado a morte de 143 pessoas nas últimas 24 horas no país devido ao coronavirus Codiv-19, elevando para 1.523 o número de vítimas mortais da epidemia na China continental.

De acordo com a Comissão Nacional de Saúde, o número de infetados no interior da China (que exclui Macau e Hong Kong) cresceu 2.641, para 66.492.

No mesmo período em análise, 1.373 pessoas receberam alta hospitalar.