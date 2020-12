O governo espanhol prepara-se para criar um registo dos cidadãos que se recusem a tomar a vacina contra a covid-19, avançou o ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa.

De acordo com o executivo espanhol, este registo poderá mesmo vir a ser partilhado com outros países da União Europeia. Contudo, a lista não estará acessível ao público, nem aos empregadores.

Espanha tem sido um dos países da Europa mais afetados pelo novo coronavírus, sendo que, para Salvador Illa, a vacinação em massa é a melhor arma para combater a pandemia.

"Quantos mais melhor", frisou. No entanto, o ministro esclareceu que a vacinação em Espanha não será obrigatória.

O que será feito é um registo, que será partilhado com os nossos parceiros europeus, das pessoas a quem foram oferecidas (as vacinas) e simplesmente as rejeitaram", indicou, acrescentando que este "não é um documento que será tornado público e será feito com o máximo respeito pela proteção de dados".