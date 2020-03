Os Estados Unidos registaram dois novos mortos vítimas do novo coronavírus, Covid-19, na Flórida, os primeiros fora da costa oeste, anunciaram na sexta-feira as autoridades de saúde daquele estado norte-americano.

Conforme noticia a agência France Presse, as duas vítimas mortais tinham regressado do estrangeiro, tendo as autoridades de saúde acrescentado que existem mais 12 pessoas infetadas pelo novo coronavírus na Flórida.

Estes dois casos elevam o número total de mortes nos Estados Unidos para 16, sendo que todas as outras foram registadas em dois estados da costa do pacífico: Califórnia e Washington.

No total, mais de 200 pessoas contraíram o vírus nos Estados Unidos.

Mais de 6.700 infetados na Coreia do Sul, 483 novos casos em 24 horas

As autoridades de saúde sul-coreanas anunciaram este sábado 483 novos casos de contágio pelo novo coronavírus, elevando para 6.767 o total de infetados no país, onde já morreram 44 pessoas com a doença Covid-19.

Os números divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças Contagiosas da Coreia do Sul (KCDC) referem-se a todos os casos registados desde a meia-noite de quinta-feira até às 00:00 de sexta-feira.

Durante este período foram registadas duas novas mortes.

A cidade de Daegu, a cerca de 230 quilómetros a sudeste de Seul, e a província vizinha de Gyeongsang do Norte, centros do surto no país, registaram a grande maioria dos novos casos, 390 dos 483.

Esta região tem cerca de 90% de todas as infeções que ocorreram na Coreia do Sul, desde que o vírus foi detetado no país, em 20 de janeiro. Cerca de 60% das infeções em todo o território sul-coreano estão ligadas à seita cristã Shincheonji, cuja sede é em Daegu, quarta maior cidade do país (cerca de 2,4 milhões de habitantes), onde foram realizadas várias missas no início de fevereiro.

A Coreia do Sul é o segundo país com mais casos de Covid-19 no mundo depois da China, e é o país que regista mais novos casos da doença todos os dias.