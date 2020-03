É um número sem precedentes que traduz o rombo provocado pelo encerramento de grandes setores da economia nos Estados Unidos. Só na semana passada, mais de 3 milhões de pessoas pediram subsídio de desemprego, de acordo com o Departamento de Trabalho norte-americano. Na semana anterior, tinham sido 281 mil pessoas.

Trata-se do maior registo de sempre no país, ultrapassando o recorde de 1982, quando 695 mil pessoas pediram subsídio de desemprego, na semana que terminou a 2 de outubro.

No entanto, os mais recentes números oficias apenas mostram parte da dimensão das consequências. Isto porque trabalhadores em regime de “part-time” e trabalhadores de baixos rendimentos não têm direito a pedir apoios.

Assim, a tendência de aumento significativo deverá continuar a curto prazo.

Acreditamos que, até ao Verão, 14 milhões de trabalhadores terão perdido o emprego devido ao choque do coronavírus”, escreveu Heidi Shierholz, antiga economista sénior do Departamento de Trabalho, na rede social Twitter.

Perante estes números, para os especialistas o sinal é claro. “Confirma-se que os Estados Unidos estão à beira de uma catastrófica crise desemprego, como não se via desde a Grande Depressão”, sentenciou Andrew Stettner, membro do think-tank The Century Foundation, em declarações ao jornal britânico The Guardian.