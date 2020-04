Duas irmãs gémeas de 66 anos, que estavam infetadas com Covid-19, morreram esta quarta-feira no Reino Unido, com apenas quatro dias de diferença.

De acordo com os familiares, Eleanor e Eileen Andrews "faziam tudo juntas" e acredita-se que tenham sido infetadas pelo novo coronavírus na casa que dividiam no País de Gales.

O filho de Eleanor, Stuart, contou ao Daily Mail que mãe foi a primeira a apresentar sintomas e morreu a 29 de março.

Quatro dias depois, Eileen morreu após ter sido internada no hospital. Ambas as irmãs tinham condições de saúde subjacentes ligadas à idade.

Isto nem parece real. Está a começar a afetar-nos e está a ser cada vez mais difícil", disse o filho de Eleanor.

A mulher de Stuart e nora de uma das gémeas, Janice, descreveu como a saúde de Eileen detriorou rapidamente enquanto estava no hospital e comparou a situação a "um filme de terror ou um pesadelo".

Falámos com ela por telefone por volta das 20:15. Estava a receber oxigénio e não a conseguíamos perceber muito bem. Depois, ligaram-nos às 21:15 e disseram-nos que ela estava a pedir chá e gelatina. Acabou por morrer 25 minutos mais tarde", contou Janice.

Também o irmão das gémeas, Phillip, de 68 anos, contraiu o vírus e encontra-se hospitalizado.

É terrível. Ele ainda estava de pé, era ativo e, ao vê-lo assim agora, qualquer um pensaria que ele seria uma pessoa completamente diferente", disse Stuart.

A pandemia de Covid-19 já matou mais de 87 mil pessoas em todo o mundo desde que a doença surgiu em dezembro e mais de 1,5 milhões estão infetados, segundo um balanço da AFP às 05:30.

De acordo com a agência, há pelo menos 1.502.478 casos de infeção e 87.320 mortes, em 192 países e territórios.

A Europa continua a ser o continente com mais casos (772.592) e mortos (61.118).