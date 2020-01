/ AM

/ AM

A líder de Hong Kong, Carrie Lam, anunciou esta terça-feira que o governo vai fechar "temporariamente" algumas das fronteiras com a China continental. Também as autorizações para viajar para o continente foram suspensas.

De acordo com a CNN, pelo menos quatro fronteiras vão ser encerradas à meia-noite de quinta-feira, dia 30, até "ordens em contrário". Isto significa que não vai ser possível viajar para o continente a partir de Sha Tau Kok e Man Kam To e das estações de West Kowloon e Hung Hom.

Também duas fronteiras na água - os terminais Tuen Mun Ferry e China Ferry - vão ser encerrados. Apenas os ferries para Macau têm autorização para navegar.

Quanto aos voos, é esperado que sejam reduzidos em 50%, assim como os serviços de autocarros.

Serão ainda suspensos os serviços de autocarros entre as fronteiras de Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Um ano depois de as banir, Lam recorre às máscaras

Na conferência de imprensa onde anunciou as medidas, Carrie Lam apareceu com uma máscara cirúrgica na cara, assim como os restantes membros do governo.

Uma decisão diferente da que foi tomada há cerca de um ano, quando o governo proibiu o uso de máscaras por causa dos protestos contra o governo.

Dado o aumento de casos de coronavírus, o governo viu-se obrigado a usar máscaras, o que é visto pela população como um esforço para que sejam apliocadas melhores medidas de saúde pública.