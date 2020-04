Em tempos de isolamento social, um grupo de vizinhos em Enfield, Inglaterra, decidiu aproveitar o dia de meter os caixotes do lixo para recolha, que é comum a todas as casas, e improvisar um espetáculo para animar o bairro.

Ao som do êxito "YMCA", o grupo saiu, cada um de sua casa, disfarçados como os elementos da banda "Village People" (o cowboy, o índio, o operário, um soldado, o motociclista, e o policia), enquanto dançavam a famosa coreografia dos anos 70.

A "banda" improvisada garantiu que a distância de segurança era cumprida. Os vizinhos, surpresos, não resistiram e, dos quintais, aplaudiram o espetáculo, havendo quem se tenha juntado para dançar também.

O momento foi registado e publicado no Facebook por um morador cujo irmão estava mascarado de policia. A publicação tornou-se viral e foi inundada com milhares de comentários vindos de toda a parte do mundo. A maioria a dar os parabéns pela ideia engraçada e a desejar que o mesmo fosse feito nos seus bairros.