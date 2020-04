Uma mulher de 106 anos que recuperou do novo coronavírus recebeu esta terça-feira alta hospitalar, após três semanas de internamento no Hospital de Birmingham, em Inglaterra.

Connie Titchen é considerada a paciente mais velha a recuperar de Covid-19 no Reino Unido. No momento em que recebeu a alta hospitalar, os profissionais de saúde do hospital alinharam-se na enfermaria para a aplaudir. Connie disse-lhes que estava ansiosa por ver a família e comer uma boa refeição.

Estou muito feliz por ter vencido este vírus. Mal posso esperar por ver a minha família", disse Connie Titchen, citada pela agência Reuters.

Connie nasceu em 1913, quando ainda George V, avô da rainha Elizabeth II, estava no trono do Reino Unido. A inglesa viveu durante duas guerras mundiais e agora sobreviveu à pandemia de Covid-19.

A idosa deu entrada no hospital de Birmingham em meados de março, com suspeitas de pneumonia, e foi diagnosticada como caso positivo de Covid-19 pouco depois.

A neta de Connie, Alex Jones, contou que a avó sempre foi fisicamente ativa e que esse é o segredo para a sua longevidade, embora tenha um "fraquinho" por Mc.Donalds ocasionalmente.

A minha avó empre cozinhou para ela própria, embora goste de ir ao Mc.Donalds de vez em quando. Ainda não lhe disse que estão fechados", disse Alex Jones.

A enfermeira que tratou da idosa, Kelly Smith, contou que tem sido fantástico ver Connie recuperar.

Ela é incrível e temos dado o nosso melhor para a deixar novamente saudável. Estamos muito felizes que ela tenha tido alta hospitalar. É muito bom ver os pacientes sair da nossa enfermaria depois de vencer o coronavírus", disse a enfermeira.

A pandemia de Covid-19 ultrapassou os dois milhões de infetados em todo o mundo, levando à morte de quase 127 mil pessoas, desde que a doença surgiu em dezembro na China.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registadas 126.871 mortes e pelo menos 2.000.576 casos de infeção, especialmente na Europa.

O continente europeu continua a ser o mais afetado com 1.010.858 casos e 85.271 mortos.