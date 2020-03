Um jovem natural de Singapura, de 23 anos, a estudar em Londres, foi agredido com violência, na noite do último dia 24 de fevereiro, numa zona comercial da capital britânica. Num post divulgado na última segunda-feira no Facebook, Jonathan Mok conta que foi agredido por um grupo de pessoas, na Oxford Street, naquilo que classificou como “ataque racista grave”.

O rapaz divulgou também duas fotografias, onde são visíveis os ferimentos, sobretudos no olho direito. A primeira fotografia foi tirada em frente ao espelho, imediatamente a seguir ao ataque. A outra fotografia é uma selfie e foi tirada no dia seguinte. Nesta segunda imagem, já é possível ver a evolução do edema na cara e o inchaço no olho e nos lábios.

O rapaz que me bateu gritou ‘eu não quero o teu coronavírus no meu país’, antes de me dar outro murro, o que resultou numa explosão de sangue a sair da minha cara (através do nariz)”, relata o jovem, no post no Facebook.

Ainda de acordo com a publicação, os médicos disseram-lhe que tinha algumas fracturas nos ossos do rosto e que deveria necessitar de cirurgias reconstrutivas.

Citada pela CNN, a Polícia Metropolitana de Londres confirma que está a investigar o incidente e que tem em curso um “inquérito para identificar os suspeitos” e que pediu o acesso às câmaras de videovigilância para o fazer.

Jonathan Mok diz que este foi o ataque mais violento que sofreu nas últimas semanas, mas não foi o único. Em outras ocasiões sofreu injúrias racistas relacionadas com o coronavírus.

O grupo Stop Hate Uk, que combate o racismo e a xenofobia no país, fala num incremento do número de casos, desde que a crise do novo coronavírus se tornou mais mediática e os casos começaram a surgir fora da China. ´