Vários jovens no estado norte-americano do Alabama estão a organizar festas Covid-19 com concursos em que a primeira pessoa a ficar infetada com o novo coronavírus recebe um prémio em dinheiro.

Segundo as autoridades locais, as festas estão a ser organizadas na região de Tuscaloosa e infetados são encorajados a comparecer para intencionalmente disseminarem o vírus.

Achámos que eram apenas rumores e investigámos o que se passava. Não só as autoridades de saúde confirmam, como o Estado disse ter a mesma informação”, afirma Sonya McKinstry, autarca da Câmara Municipal de Tuscaloosa.

Durante uma conferência na Câmara Municipal, o chefe dos bombeiros Randy Smith adiantou ainda que há vários jovens a organizarem festas com um prémio para o primeiro que ficar infetado.

Segundo Randy Smith, o primeiro caso confirmado por um médico após a exposição recebe o dinheiro da venda dos bilhetes para a festa. Durante as últimas semana, têm sido registadas várias festas na cidade e nos arredores.

Fico furiosa. Como é que é possível uma coisa tão perigosa e mortal estar a ser tomada por garantida. Não só é irresponsável, como o contacto com o vírus pode chegar aos pais e aos avós desses jovens”, afirma a autarca à CNN.

A câmara está a trabalhar para colocar um travão a este tipo de festas e já aprovou uma lei de uso obrigatório da máscara.

Segundo o Departamento de Saúde do Alabama, há registo de cerca de 39 mil casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus e quase mil vítimas mortais.