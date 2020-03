A autarquia de Seul pediu, este domingo, aos procuradores para acusarem formalmente de homicídio Lee Man-hee, o fundador da igreja Shincheonji, que terá ocultado os nomes de vários membros enquanto as autoridades tentavam rastrear os pacientes antes que o vírus se propagasse.

Lee Man-hee e 11 membros da sua igreja são acusados de homicídio e de violar a Lei de Controlo de Doenças Infeciosas. O líder do culto está entre o grupo de pessoas que aguarda os resultados dos exames.

De acordo com a BBC, as autoridades acusam os membros da igreja infetaram-se uns aos outros na cidade de Daegu, no mês passado, antes de se espalharem pelo país.

A igreja, que conta com 230 mil membros, é responsável por mais de metade dos 3.730 casos de infeção pelo novo coronavírus na Coreia do Sul.

Um dos primeiros casos positivos na Coreia do Sul foi o de uma mulher, de 61 anos, que pertence à seita religiosa. Inicialmente, a paciente recusou-se a ser levada ao hospital para ser testada e terá estado presente em vários encontros da igreja antes de os resultados das análises terem sido conhecidos.