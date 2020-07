Tem quatro anos e há quatro meses que está infetada com Covid-19. O caso da criança de Milão, em Itália, foi revelado pela mãe à imprensa italiana, e implica que a menina esteja sem sair à rua desde que foi diagnosticada com a doença, devido às regras sanitárias no país.

São precisos dois resultados negativos para libertar a minha filha legalmente", contou a progenitora ao Corriere Della Sera.

Passaram cerca de 120 dias desde que a menina apresentou sintomas relacionados com a Covid-19. No entanto, a criança, que vive com a família em Milão, não infetou ninguém com quem contactou.

Foi a 24 de março que deu entrada nas urgências com febres altas e dificuldade em respirar. Os médicos certificaram-se de que esta não tinha problemas nos pulmões e deram-lhe alta sem realizar testes de despiste à Covid-19.

Por precaução, a mãe manteve-a em isolamento durante mais de 14 dias: "Na verdade, ficámos todos em casa até ao início de maio", contou a mulher.

A 14 de maio, numa nova ida às urgências, foram encontrados "um número elevado de anticorpos" e o teste revelou um "fraco positivo".

Depois disso, vieram uma série de resultados opostos: fraco, negativo e positivo. Todos concentrados no espaço de um mês, "vivido na esperança de sair deste pesadelo de ter que os repetir e imobilizar a criança outra vez para introduzir cotonetes no nariz e boca".

A menina começou, entretanto, a apresentar distúrbios ao nível do comportamento: não quer que a toquem nem quer entrar no carro. Foi então que a mãe decidiu não sujeitar a criança a mais testes.

As autoridades de saúde italianas, contactadas várias vezes pela progenitora, concordaram que a criança já não constitui um perigo para os outros, mas não querem assumir responsabilidades e darem autorização para a criança deixar o isolamento.