O ministro das Finanças do Estado alemão de Hesse, Thomas Schäefer, foi encontrado morto. De acordo com a Bloomberg, a morte de Schäefer já foi oficialmente ligada à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Thomas Schäefer terá posto termo à vida, porque estaria profundamente preocupado com a situação financeira da população do Estado e com a própria incapacidade de lhes fornecer o apoio necessário.

O anúncio da morte do ministro das Finanças da região de Hesse e a ligação da morte de Schäefer à crise provocada pelo Covid-19 foi feito, este domingo pelo primeiro-ministro do estado alemão, Volker Bouffier.

Schefer tinha 54 anos, era casado e tinha dois filhos. Foi encontrado morto no sábado perto de um caminho de ferro, em Hochheim, perto de Frankfurt.

Era ministro das Finanças estadual há 10 anos. Na região de Hesse, encontra-se Frankfurt, o centro financeiro da Alemanha, sede do Banco Central Europeu e de grandes bancos do país.