O vereador de Salvador e cantor de gospel Irmão Lázaro morreu esta sexta-feira de covid-19, avança fonte do município brasileiro.

Lázaro estava internado na Unidade de Cuidados Intensivos de um hospital de Feira de Santana há cerca de um mês. Segundo as últimas informações médicas, o político e artista apresentava um quadro clínico "muito delicado".

De acordo com familiares, Irmão Lázaro foi diagnosticado com a covid-19 no dia 15 de fevereiro e desde então fazia o tratamento em casa.

Porém, no dia 22 de fevereiro, "sentiu desconforto, febre e procurou o médico". Ao chegar ao hospital, os médicos verificaram que estava com metade dos pulmões "numa situação comprometedora", tendo sido internado em enfermaria.

Três dias depois, o vereador e cantor de gospel necessitou de ser transferido para uma Unidade de Cuidados Intensivos.

António Lázaro da Silva, conhecido por Irmão Lázaro, chegou aos holofotes através da banda Olodum. Como músico, Lázaro recebeu notoriedade dentro do estilo gospel com o álbum Testemunho e Louvor.