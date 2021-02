Os sete países mais industrializados do mundo, que se reúnem no famoso grupo G7 acordaram esta sexta-feira iniciar um caminho no sentido do multilateralismo, numa ação que pretendem concertada para "promover a saúde e prosperidade das nossas pessoas e planeta".

Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido juntaram-se para "trabalhar juntos", com os objetivos de "combater a covid-19, desenvolver os valores democráticos e abrir economias e sociedades".

Desta reunião, e segundo o comunicado do grupo, que este ano é presidido pelo Reino Unido, sai uma cooperação "intensificada" na resposta à covid-19, sendo que alguns destes países, como Estados Unidos e Reino Unido, são dos mais afetados pela pandemia.

A dedicação dos trabalhadores essenciais de todo o mundo representa o melhor da Humanidade, enquanto a rápida descoberta das vacinas mostra o poder da ingenuidade humana", refere o grupo, que promete unir esforços com a Organização Mundial de Saúde.

No combate à covid-19, os sete poderosos apontam os seguintes objetivos: aceleração da vacinação, trabalhar com a indústria para aumentar a capacidade de produção das vacinas, melhorar a partilha de informação (nomeadamente sobre as novas variantes), promover práticas responsáveis e transparentes.

Com efeito, o G7 pretende aumentar o acesso à COVAX, programa que coordena a vacinação mundial. Além de pretender que as vacinas sejam "acessíveis e justas" para todos, defende uma nova onda de partilha nas terapias e diagnósticos.

Para isto, o grupo anunciou que aumentou as contrapartidas financeiras à COVAX em mais quatro mil milhões de euros (3,3 mil milhões de euros), o que traz o bolo total da participação financeira do G7 para 7,5 mil milhões de dólares (perto de 6,2 mil milhões de euros).

Pretendendo um alargamento da cooperação, o G7 vai incluir nesta partilha de informação os países do G20 e as várias instituições financeiras mundiais.

A covid-19 mostrou que o mundo precisa de melhores defesas contra riscos futuros que coloquem em causa a saúde global", explica o grupo.

No comunicado emitido pelo G7 nota-se alguma mudança na posição dos Estados Unidos, nesta que foi a primeira participação de Joe Biden como presidente. Uma das grandes notas é o apelo ao "multilateralismo", algo de que Donald Trump não era particular adepto. Basta recordar que retirou todos os apoios dos Estados Unidos à Organização Mundial de Saúde, decisão já revertida pelo novo chefe de Estado.