Uma jovem indiana descobriu que estava infetada com covid-19 no dia do próprio casamento. Contudo, decidiu avançar com a cerimónia, mas implementando todas as medidas de segurança. Em vez do tradicional vestido colorido e adornado típico dos casamentos indianos, a noiva usou equipamentos de proteção individual, com fato completo, máscara e viseira.

À semelhança dela, também o noivo usou equipamento de proteção individual.

A cerimónia aconteceu, dentro do hospital onde a jovem estava em tratamento, no estado do Rajastão, no oeste da Índia. Sempre com supervisão de enfermeiros, igualmente protegidos. Apenas os pais dos noivos e um sacerdote participaram da cerimónia.

A noiva testou positivo, depois de também o tio ter descoberto que estava infetado.