Na hora de sair à rua em tempos de pandemia, muitas são as dúvidas que assolam os cidadãos, principalmente quando se trata de sair com crianças.

Numa altura em que os países começam a aliviar as medidas de desconfinamento, especialista da Escola de Saúde de Harvard, em Boston, nos EUA, publicaram esta semana várias recomendações para que as crianças possam sair de casa de forma segura.

Entre as recomendações, estão o uso permanente de máscara e o uso de gel desinfetante, assim como manter a distância social de dois metros.

De acordo com os especialistas, citados pela imprensa internacional, "sair à rua pode ser uma grande ideia tanto para a saúde mental como física".

"Mas, como para qualquer ação que se toma neste tempo de Covid-19, deve fazer-se de forma segura" , alertam os especialistas, acrescentando que as recomendações "podem parecer muitas, mas valem a pena serem seguidas quando saiam de casa para fazer exercício ou simplesmente sair".

Estas são as sete recomendações da Escola de Saúde de Harvard:



Esta quinta-feira, o primeiro-ministro português, António Costa, afirmou que vai ser obrigatório o uso de máscaras comunitárias em espaços onde exista maior concentração de pessoas, caso dos transportes públicos, dos estabelecimentos comerciais e das escolas.

De acordo com António Costa, vai ser imposto "o uso obrigatório de máscaras comunitárias em alguns espaços onde inevitavelmente o número de concentração de pessoas e a sua proximidade é mais difícil de evitar".

"É o caso dos transportes públicos, é o caso do comércio, das escolas e dos locais fechados onde haja um elevado número de pessoas - mesmo impondo as regras, que iremos impor, de distanciamento social", frisou o líder do executivo.