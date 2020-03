Depois de ter sido visto a tossir, com febre e dores de garganta, o Papa foi submetido ao teste do coronavírus. Os resultados foram negativos para o covid-19.

Apesar de ter sido diagnosticado com uma gripe, a agenda do Papa para os próximos dias foi encurtada. Depois de ter celebrado a missa que deu início à Quaresma e de ter presidido a uma iniciativa de solidariedade para com os doentes com coronavírus, Francisco tem comparecido apenas às reuniões da manhã, na sua residência, em Santa Marta.

O retiro espiritual de uma semana que o Papa realiza, todos os anos, durante o período Pascal, também já foi cancelado.

A saúde do Papa sempre constituiu uma preocupação. O chefe da Igreja Católica, de 83 anos, retirou parte de um pulmão, durante a sua juventude, devido a uma doença respiratória.

Vaticano em alerta por causa da epidemia

Em plena crise do coronavírus, os museus e a Basílica do Estado papal, habitualmente repletos de turistas, estão agora praticamente vazios. Num país fortemente atacado pelo surto que já matou milhares de pessoas em todo o mundo, todos os cuidados são poucos e são os próprios funcionários do Vaticano que exigem medidas.

Esta segunda-feira, a Santa Sé emitiu uma diretiva, em que apela à calma e à tranquilidade, mas em que recomenda também um conjunto de medidas de prevenção, como lavar as mãos com frequência ou usar máscaras e luvas.

O Vaticano também já confirmou o primeiro caso de infeção. Trata-se de um funcionário que esteve em contacto com um padre francês.