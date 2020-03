O Príncipe Alberto do Mónaco está infetado com o novo coronavírus.

A notícia que os testes efetuados ao príncipe do Mónaco deram positivo foi avançada esta quinta-feira, em comunicado, pelo próprio Gabinete do Palácio.

De acordo com o comunicado, Alberto II está a ser "seguido de perto pelos especialistas do Centro Hospitalar Princesse Grace" e o seu estado de saúde "não é motivo de preocupação", pelo que este continua a trabalhar no seu escritório.

A Sua Alteza exorta o povo do Mónaco a respeitar as medidas de contenção e limitar o contacto com outras pessoas. Só o cumprimento rigoroso destas regras de contenção permitirá parar a propagação do coronavírus. O Palácio do Príncipe continuará a transmitir regularmente informações sobre o estado de saúde do Príncipe Alberto II", pode ler-se no comunicado.