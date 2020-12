Quatro leões do Jardim Zoológico de Barcelona estão infetados com covid-19. Um macho e três fêmeas fizeram o teste PCR depois de terem registado todos os sintomas associados ao novo coronavírus, exceto tosse e espirros.

Dois funcionários também testaram positivo e está agora a ser investigada a cadeia de transmissão do vírus. Os responsáveis do zoo garantem, no entanto, que os leões não estiveram em contacto com nenhuma outra espécie nem colocaram em risco os visitantes do parque: "Ninguém que vem ver os leões se chega perto deles", afirma o zoo.

Os animais estão a ser tratados com anti-inflamatórios e são monitorizados regularmente, adiantou o zoológico num comunicado.

Os veterinários da instituição pediram informações ao jardim zoológico do Bronx, nos Estados Unidos, onde, em abril, foi detetado um surto de covid-19 que infetou também vários felinos.