Um rapaz de 13 anos morreu esta terça-feira, no Reino Unido, depois de ter sido diagnosticado com Covid-19, avança a agência AFP, que confirmou o óbito junto de fonte hospitalar. Segundo o jornal The Guardian, a família da criança afirma que não eram conhecidas quaisquer condições médicas prévias.

Ismail Mohamed Abdulwahab estava internado no hospital King's College, em Londres, e morreu esta segunda-feira. Tinha sido diagnosticado com o novo coronavírus na passada sexta-feira.

Infelizmente, um rapaz de 13 anos, que testou positivo para Covid-19, morreu. Os nossos pensamentos estão com a sua família neste momento", disse o porta-voz do hospital, citado pelo The Guardian.

Este rapaz será, segundo a imprensa britânica, o óbito mais jovem por Covid-19 no Reino Unido.

Recorde-se que, também esta terça-feira, uma criança de 12 anos morreu na Bélgica infetada com Covid-19.

No website gofundme já deu entrada uma angariação de fundos com vista a ajudar à realização do funeral. A publicação pede doações para chegar ao valor de quatro mil libras (cerca de 4.480 euros), objetivo que já foi ultrapassado, uma vez que já foram recolhidas mais de 27 mil libras (quase 30 mil euros). A angariação teve como origem a escola Madinah College.

A página foi posteriormente partilhada pela conta de Facebook da Tell MAMA UK, um projeto que se destina a combater o racismo contra a comunidade muçulmana no Reino Unido.

O Reino Unido conta com 25.474 casos confirmados do novo coronavírus, dos quais 1.789 resultaram em vítimas mortais.