O primeiro teste em humanos para uma vacina contra o novo coronavírus vai arrancar no Reino Unido durante a próxima semana.

O projeto está a ser desenvolvido pela Universidade de Oxford e os investigadores esperam ter mil doses da vacina prontas em setembro e levar a cabo testes clínicos em larga escala durante o outono. Se tudo correr como planeado, a universidade deverá conseguir produzir 100 mil doses até ao fim do ano.

Na sexta-feira, a equipa do Instituto Jenner de Oxford anunciou várias parcerias com empresas do Reino Unido, da Europa e da Ásia de forma a aumentar o volume de produção da vacina. A notícia chegou num momento em que o governo britânico comunicou que está a formar um grupo de trabalho dedicado à elaboração de uma vacina para combater a Covid-19.

O grupo de trabalho será liderado por Sir Patrick Vallence, um celebrado cientista do Reino Unido, e contará com membros do governo, de universidades e da indústria.

O grupo de trabalho vai garantir que quando uma potencial vacina contra o coronavírus estiver disponível, será possível a sua produção em rápida e larga escala”, afirmou Sir Patrick Vallence.

Há pelo menos 80 projetos de elaboração de uma vacina em todo o mundo, sendo que dois dos mais avançados estão localizados no Reino Unido.

O governo do Reino Unido contribuiu com 2.2 milhões de libras (cerca 2 milhões e meio de euros) para o fundo de investigação da Universidade de Oxford e premiou outro projeto do Imperial College de Londres com 1.8 milhões de libras (2 milhões e 70 mil euros).