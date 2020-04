Quem tem dinheiro, não quer ficar em Nova Iorque durante o período em que são implementadas medidas de isolamento, por causa da pandemia do novo coronavírus. Os mais ricos de Nova Iorque estão a escolher as luxuosas casas dos Hamptons para passar este período e estão dispostos a gastar centenas de milhares de euros para isso.

Estou a entrar no carro com a minha família. Em duas horas, estarei na autoestrada. Tenho 200 mil dólares. Quero uma casa com seis ou sete quartos. E quero dormir nela esta noite”.

Este é o relato de uma chamada recebida por Eddie Shapiro, líder da imobiliária NestSeekers, especializada em propriedades de luxo nos Hamptons, uma estância balnear localizada na zona Leste do Estado de Nova Iorque.

Numa reportagem divulgada pelo El País, o agente imobiliário conta como se processou o negócio no caso deste cliente: “Enviámos-lhe as fotografias. Viu-as e tomou a decisão de imediato. Transferiu o dinheiro, já a partir do carro, e nessa mesma noite, depois de uma limpeza e desinfeção a fundo, instalou-se na casa com a família para uma estadia de dois meses”.

O jornal espanhol conta que os telemóveis dos agentes imobiliários não param. E os pedidos são todos semelhantes.

Perante a perspetiva de ser decretado um confinamento na cidade de Nova Iorque, está a verificar-se um verdadeiro êxodo de luxo. Desde há três semanas que os mais endinheirados de Nova Iorque procuram espaços mais abertos, onde passar o isolamento.

Quem tem casas de férias, tornou-as numa primeira habitação. Quem não tem correu a alugar uma casa nos habituais destinos de veraneio do jet set nova-iorquino.

E o rol de exigências é diverso: há quem leve a própria equipa de limpeza. Mas há também quem deixe isso a encargo da imobiliária, mas exija vídeos a comprovar como cada quarto foi desinfetado. Mas há também quem peça pista de ténis e até “um jogador de ténis profissional só para apanhar as bolas”.

O que acontece nos Hamptons, repete-se noutras estâncias de luxo no Estado e Nova Iorque e não só. O cenário repete-se em cidades como São Francisco e Chicago. As épocas balneares, que se situam tradicionalmente entre maio e setembro, estão a ser antecipadas por causa do novo coronavírus e isso preocupa as localidades locais.

As estruturas de saúde locais têm uma capacidade limitada e teme-se que, perante uma infeção generalizada não haja capacidade para acudir a tanta gente, sobretudo em caso de necessidade de hospitalização massiva.