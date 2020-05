A Rússia anunciou esta quinta-feira o maior número de infeções por Covid-19 num só dia, registando 11.231 contágios nas últimas 24 horas e 88 mortos, elevando para 1.625 o número total de vítimas mortais pela doença no país.

A Rússia regista um total de 177.160 infetados, ultrapassando o número de contágios recenseados em França e tornando-se o quarto país europeu com mais contaminações pela covid-19 e o quinto a nível mundial, de acordo com a última contagem efetuada pela agência France-Presse.

O aumento do número de infetados desde a semana passada pode ser explicado, segundo as autoridades russas, pela multiplicação de testes de triagem - 4,8 milhões de acordo com a contagem -, o que possibilita detetar também casos assintomáticos.

Em relação ao número de contaminações diárias, a Rússia encontra-se logo após os Estados Unidos, que registam entre 20 e 25 mil casos diários, e à frente do Brasil, que contabilizou 10.503 casos nas últimas 24 horas.

Especialistas consultados pela AFP admitem, no entanto, que o número de mortos por covid-19 na Rússia, 1.625 no total, pode ser superior ao que está a ser divulgado pelas autoridades de Moscovo.

A Rússia apresenta como explicação para "a baixa mortalidade" no país, as políticas de triagem, além de outras ​​​​"medidas postas em prática no início da crise, como o encerramento de fronteiras e o confinamento de populações consideradas de maior risco".

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 260 mil mortos e infetou cerca de 3,7 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de um 1,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Em Portugal, morreram até ao momento 1.089 pessoas das 26.182 confirmadas como infetadas, e há 2.076 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.