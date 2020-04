Com uma vida cheia de vitórias e superações, Arie Even, de 88 anos, foi a primeira vitima mortal da Covid-19 em Israel.

O octogenário foi infetado por uma assistente social do lar em que vivia. Com quatro filhos e 18 netos, morreu sozinho porque todos os familiares foram obrigados a ficar longe. Apenas o filho mais novo esteve presente no funeral.

Era um homem forte e superou as dificuldades do Holocausto. Viveu uma vida cheia", disse ao The Guardian, Yael, uma das filhas.

O filho mais velho, Yaacov, recorda o pai como um homem elegante, lúcido até ao último minuto de vida, e que sonhava fazer uma grande festa, caso chegasse aos 90 anos.

Parece que ele morreu antes do tempo.", lamentou Yaacov, também ao jornal inglês.

Arie esteve escondido em celeiros, entre fardos de palha, com a mãe e a irmã durante um ano, depois de ter conseguido escapar da ocupação alemã na Hungria, em 1944. O pai foi enviado para o campo de concentração de Mauthausen.

Aos 17 anos, mudou-se para Israel e juntou-se ao exército. Anos mais tarde, casou-se e teve quatro filhos. A mulher morreu em 2012.

Durante este tempo, Arie sofreu vários ataques cardíacos, foi submetido a diversas cirurgias e sobreviveu à epidemia de cólera durante uma visita familiar. Infelizmente, o vírus que agora ameaça a humanidade foi mais forte do que este israelita, que parecia, de facto, um homem de ferro.

A Covid-19 já matou mais de 148 pessoas em Israel, país onde, até agora, se registaram 12.855 casos positivos de infeção pelo novo coronavírus.