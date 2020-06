Um canal de televisão boliviano está a enfrentar várias críticas depois de exibir a morte de um paciente com Covid-19 enquanto os médicos tentavam desesperadamente reanimá-lo.

O momento foi emitido em direto durante o programa No Lies (sem mentiras) que, em comunicado, afirmou que a decisão de o mostrar foi tomada para alertar a população sobre a falta de investimento no serviço de saúde público do país.

A provedora da comunicação social nacional, Nadia Cruz, criticou os 30 minutos de emissão, sublinhando que o programa foi “sensacionalista” e “repetidamente e morbidamente” mostrou imagens do tratamento cardiopulmonar que “infelizmente levou à morte uma pessoa”.

O programa foi contra as normas deontológicas e pode ter gerado um tipo de medo coletivo”, afirmou Nadia Cruz, cujo gabinete independente é responsável por conduzir investigações sobre práticas governamentais e estatais.

O programa também foi alvo de críticas por parte de jornalistas, como Maria Trigo do jornal El Deber de Santa Cruz.

Un programa de televisión en #Bolivia acaba de transmitir en vivo la muerte de un paciente de coronavirus al que los médicos no lograron reanimar.



Qué falta de respeto por la familia, por el muerto. Perdimos muchas cosas con este virus, también la empatía. — Maria Silvia Trigo (@MariaSTrigo) June 18, 2020

“Que falta de respeito para com a família da vítima. Perdemos muita coisa com o vírus, incluindo a empatia”, disse Trigo no Twitter.

O Governo boliviano ainda não prestou declarações sobre o sucedido.

Desde o início da pandemia, a Bolívia registou cerca de 21.500 casos de Covid-19 e 679 vítimas mortais.