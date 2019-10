Um camião com 39 cadáveres foi encontrado na madrugada desta quarta-feira em Essex, no sudeste do Reino Unido.

A polícia britânica foi chamada pelos serviços de emergência ao Parque Industrial de Waterglade, em Grays, pelas 1:40.

O condutor, um homem de 25 anos, natural da Irlanda do Norte, foi detido, como informou o porta-voz da polícia, Andrew Marines.

Detivemos o condutor do camião, que permanece sob a custódia da polícia enquanto o inquérito continua."

Há um adolescente entre os mortos. Marines afirmou que os agentes procuram agora identificar as vítimas, mas antecipa que este vai ser um "processo demorado".

As autoridades informaram que o camião saiu da Bulgária e entrou no Reino Unido por Holyhead, uma cidade portuária no noroeste do País de Gales.

Acreditamos que o camião veio da Bulgária e entrou no país por Holyhead no sábado, dia 19 de outubro. Estamos a trabalhar de perto com os nossos parceiros para investigar."

O Parque Industrial de Waterglade foi fechado e foi estabelecido um perímetro de segurança no local.