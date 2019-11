O vídeo de uma autarca chilena a fugir dos jornalistas pelas ruas de Providencia, em Santiago do Chile, já se tornou viral na Internet.

O momento, que mais parece cómico que trágico, teve lugar na quinta-feira, depois de Evelyn Matthei ter ajudado as autoridades locais a controlar o tráfego na cidade.

Evelyn Matthei, economista e membro do partido União Democrática Independente, tem tido uma postura crítica em relação ao governo na sequência dos protestos que têm abalado o país nas últimas semanas.

Vestida com um colete amarelo, a autarca libertou-se dos repórteres primeiro com um passo acelerado e, depois, com uma corrida rápida pela rua.

Un poco de ejercicio siempre es bueno para comenzar la mañana. La carrera contra la destrucción y el vandalismo la ganaremos y junto a @Muni_Provi pondremos nuevamente de pie a #Providencia pic.twitter.com/QjO06ePd0R — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) November 7, 2019

Ela fugiu a correr”, contou um repórter do canal de televisão local Mega, dizendo que a Evelyn “não quer falar mais”.

Felizmente, estamos em boa forma física”, disse um dos repórteres que perseguiu a autarca em fuga.

Quando conseguiu estar ao mesmo passo de Evelyn, o repórter perguntou-lhe se achava que a comunicação social a tem tratado de forma injusta, mas a única reação que obteve da autarca foi uma fuga ainda mais acelerada.

Mais tarde, a própria Evelyn Matthei brincou com a situação, publicando na sua conta de Twitter o vídeo que capta o momento da sua fuga, mas substituindo a voz dos jornalistas pela banda sonora do filme “Rocky”.