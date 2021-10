O homem morreu este sábado depois de ter sofrido vários ferimentos durante uma largada de touros na cidade espanhola de Onda.

De acordo com as autoridades, a vítima, de 55 anos, foi atacada de forma repetida pelo animal, sofrendo ferimentos na perna esquerda e na cabeça, acabando morrer já no hospital.

Outros participantes da corrida tentaram socorrer o homem, que ainda foi levado para o hospital com vida, acabando por falecer por causa da grave hemorragia que tinha na perna, depois de ter levado um golpe no músculo, que acabou por também lhe romper a artéria femoral.

Esta é a primeira morte em Espanha em eventos do género desde que se retomaram as corridas, suspensas durante vários meses por causa da pandemia de covid-19.

Em 2019, por exemplo, um homem morreu e cinco ficaram feridos na famosa corrida de Pamplona, onde, no ano anterior, 28 pessoas tinham ficado feridas.

A Feira de Onda começou no dia 22 de outubro e acaba este domingo, 31.