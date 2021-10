O ator William Shatner, que recentemente se tornou no homem mais velho a viajar para o espaço, respondeu às críticas do Príncipe William quanto aos investimentos que têm vindo a ser feitos no desenvolvimento do turismo espacial, em detrimento da proteção do planeta Terra.

Shatner, conhecido pelo seu papel de Capitão Kirk na série de ficção científica Star Trek, considerou que o Duque de Cambridge “tem uma ideia errada” da corrida espacial.

“Ele [o príncipe William] é muito amável, gentil e educado, mas tem uma ideia errada” das viagens aos espaço, afirmou o ator de 90 anos em entrevista no programa Entertainment Tonight.

De acordo com Shatner, o objetivo do turismo espacial, que tem vindo a ser desenvolvido pelos multimilionários Elon Musk e Jeff Bezos, diretores-executivos da Tesla e da Amazon, e pela Virgin Galactic de Richard Branson, não é simplesmente o de voar até ao espaço.

O objetivo, segundo o ator, é mostrar ao mundo como estão a ser dados os “primeiros passos” para relocalizar indústrias poluidoras para o espaço. O ator refere, por exemplo, que a exploração espacial poderá permitir em breve a construção de uma base de produção de energia cerca de 400 quilómetros acima da Terra, e que poderá alimentar habitações e empresas no planeta. "Ele não está a entender", sublinhou Shatner.

O príncipe William não poupou nas críticas aos magnatas que estão focados na corrida espacial, sem apontar nomes. Para o duque de Cambridge, o fundamental, nesta altura, seria investir na proteção do nosso planeta, antes de explorar o espaço.

Precisamos que alguns dos melhores cérebros de todo o mundo estejam concentrados em salvar este planeta, e não a tentar encontrar um novo sítio para viajar ou viver”, frisou.

Depois de aterrar do voo espacial, a bordo da cápsula Blue Origin, Shatner disse à CNN que viajar para o espaço "é diferente de tudo aquilo que descreveram".

"Do nosso ponto de vista, o espaço está repleto de mistérios, (...) é apenas escuridão e morte. Mas, quando estamos lá em cima e olhamos aqui para abaixo, [a Terra] é vida e conforto. É isso que precisam de saber", contou.

