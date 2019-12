Uma coruja teve de ser resgata depois de ter ficado preso numa cerca de arame farpado no Colorado Parks and Wildlife, nos Estado Unidos. Trata-se, mais precisamente, de uma coruja águia da Virgínia que terá sido surpreendida enquanto perseguia um coelho ou uma doninha.

O agente Travis Harris, elemento da equipa responsável pela reserva do Colorado, foi o responsável por tentar retirar a ave da vedação. O especialista acabou mesmo por ter cortar o arame, que envolvia parte da asa da coruja.

(3/4) The owl was taken to the @BirdsofPreyCO for diagnosis and care. They got the barb wire freed from its wing (pictured). The initial diagnosis was concern over a tendon by where it’s wing was caught. They gave the owl some medication and will get fluids back in the owl. pic.twitter.com/rVceNWUea1

A coruja foi transportada para o Birds of Prey Foundation, onde vai ser diagnosticada e recuperar. OS veterinários revelam que existe alguma preocupação em relação ao tendão da asa da coruja que ficou preso no arame farpado.

We recommend for wired fencing to have a smooth wire on both the top and bottom, to allow animals to go both over or under the fence.



Check out our brochure with guidelines & details for constructing fences with wildlife in mind.https://t.co/ELZjxETLrS pic.twitter.com/NPfA6KBSNK