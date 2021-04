Governadores brasileiros pediram "ajuda humanitária" à ONU para aquisição de vacinas contra a covid-19 e de medicamentos para a intubação de pacientes infetados.

O pedido foi dirigido à secretária-geral adjunta da Organização das Nações Unidas, Amina Mohamed, na sexta-feira, durante uma videoconferência.

Temos uma procura e uma preocupação nacional em relação à imunização brasileira.(...) A situação que enfrentamos no Brasil é especialmente dramática em função não só da falta de coordenação nacional, mas também das políticas de distanciamento que nos ajudariam a reduzir a incidência do vírus, o que acabou criando essa triste situação de milhares de mortes diárias” , disse o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

A proximidade do inverno foi destacada na reunião como mais um motivo de preocupação em algumas regiões do país, uma vez que a queda das temperaturas faz surgir uma série de outras doenças respiratórias.

Sabemos que a mudança do clima traz novas demandas, que farão com que mais pessoas procurem atendimento. Por isso, apelamos à ONU para que colabore no sentido de articular internacionalmente para que o Brasil possa vir a ser priorizado na entrega de vacinas, para que possamos conter o avanço do coronavírus nas diversas regiões do país”, acrescentou Leite, citado no site do executivo do Rio Grande do Sul.