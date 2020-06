O surto de Covid-19 em Pequim está a preocupar a Organização Mundial da Saúde (OMS), que confirmou, nesta segunda-feira, a existência de mais de 100 casos.

Na conferência de imprensa de balanço da Covid-19, em Genebra, na Suíça, a OMS disse estar a seguir "de muito perto" a evolução deste surto, considerado "preocupante" não só pelo número de infetados, mas também por Pequim se tratar de uma cidade "grande, dinâmica e com muitas ligações".

Segundo o diretor do programa de emergências sanitárias, Mike Ryan, a Organização está em "contacto próximo" com as autoridades de saúde chinesas e espera que o país partilhe rapidamente a sequência genética do vírus detetado no surto e cuja origem, uma vez mais, está a ser associada a um mercado, desta feita o mercado de Xinfadi, o maior de produtos frescos em Pequim.

A Organização admitiu a "hipótese" de o surto ter origem em salmão/salmão embalado.

Milhares de pessoas estão, neste momento, a realizar testes à Covid-19, tanto clientes do mercado como residentes nas proximidades.