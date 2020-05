O governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, pediu aos hospitais para darem prioridade nos testes à Covid-19 a crianças com doenças inflamatórias, depois de três óbitos e cerca de 100 casos diagnosticados de síndrome inflamatória multissistémica pediátrica, que está a ser associada ao novo coronavírus.

Esta doença inflamatória grave, com sintomas semelhantes à Doença de Kawasaki ou à Síndrome de Choque Tóxico, já vitimou duas crianças de 5 e 7 anos e uma adolescente. E todos os casos reportados afetam, na sua maioria, menores em idade escolar.

Temos estado em cima deste vírus o tempo todo e mesmo agora que começamos a ver os números a baixar, ele consegue continuar a surpreender-nos. Inicialmente, pensávamos que a Covid-19 não afetava as crianças, mas agora estamos a lidar com um problema perturbador, em que temos cerca de 100 casos de uma doença inflamatória nas crianças que parece ter origem neste vírus. Nova Iorque está a liderar esta investigação e já aconselhámos todos os hospitais e clínicas a dar prioridade nos testes a todas as crianças com sintomas", disse Cuomo, na conferência de imprensa de balanço da doença, na terça-feira.

Segundo as autoridades nova-iorquinas, os sintomas a que os cuidadores devem estar atentos são:

Febre com mais de cinco dias;

Falta de apetite ou demasiado doente para beber líquidos;

Fortes dores abdominais, diarreia ou vómitos;

Alterações na cor da pele, como palidez e manchas;

Dificuldades respiratórias ou respiração;

Pulsação acelerada ou dor no peito;

Pouca urina e frequência a urinar;

Letargia, irritabilidade ou confusão.

A pedido do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla original), os hospitais e clínicas de Nova Iorque devem informar o Departamento de Saúde sobre todos os casos diagnosticados de síndrome inflamatória multissistémica pediátrica, como está a ser denominada a doença associada à Covid-19, em pacientes com idade até 21 anos.

O Departamento de Saúde de Nova Iorque, em conjunto com o NY Genome Center e a Universidade Rockefeller, estão a conduzir estudos de genoma e de RNA (ácido relacionado com a síntese de proteínas) para melhor perceber esta doença inflamatória relacionada com a Covid-19 em crianças e obter a base genética para esta síndrome.

Nova Iorque notificou, ainda, os restantes 49 estados sobre estes casos emergentes.

O primeiro caso conhecido desta síndrome pediátrica ocorreu no Reino Unido.

Em Portugal também existe um caso suspeito desta síndrome, considerado estável neste momento.