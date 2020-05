O número de mortos por Covid-19 voltou a subir em Espanha, depois da queda registada no fim de semana, segundo o balanço diário das autoridades de saúde, nesta segunda-feira.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 331 vítimas mortais, elevando para 23.521 o total. No domingo tinham sido anunciados apenas 228 óbitos, o número mais baixo desde 18 de março.

O número de casos de infeção também subiu relativamente à véspera, mais 1.828 para 209.465 (1.729 no balanço anterior).

Pelo lado positivo, Espanha superou a barreira dos 100.000 recuperados (100.875), com menos 2.143 doentes nas últimas horas. No domingo foram registadas 3.024 recuperações.

No domingo, os menores de 14 anos, que estavam obrigados a ficar em casa desde 14 de março, foram autorizados a sair, na companhia dos pais. Trata-se de mais uma medida de desconfinamento em Espanha, que está, progressivamente, a implementar o regresso à normalidade, que estará previsto para 2 de maio.

Espanha é o segundo país no mundo com mais casos de Covid-19, a seguir aos Estados Unidos, e o terceiro com mais óbitos, atrás de EUA e Itália.