O risco de contrair covid-19 é três vezes menor nas pessoas vacinadas com as duas doses do que nos não vacinados, concluiu um estudo divulgado nesta quarta-feira pelo Imperial College de Londres, uma das melhores universidades do mundo.

A conclusão, que teve por base um universo de aproximadamente 100.000 pessoas em Inglaterra, que realizaram testes à covid-19 entre 24 de junho e 12 de julho, revelou 1 caso positivo em 158 pessoas (0,63%), ainda assim quatro vezes mais infetados que na anterior monitorização, entre 20 de maio e 7 de junho, quando eram 1 em cada 670.

Uma subida que se explica pelo surgimento da variante Delta, muito mais contagiosa, associada ao desconfinamento.

O estudo concluiu, também, que as pessoas com vacinação completa têm menos probabilidades de contagiar terceiros, devido a uma carga viral menor.

No entanto, alertam os especialistas, o risco continua a existir, bem como a possibilidade de espalhar a doença.

Estas conclusões confirmam os nossos dados anteriores, mostrando que as duas doses da vacina oferecem uma boa proteção quanto à infeção. No entanto, também podemos ver que o risco de infeção continua a existir, uma vez que nenhuma vacina é 100% eficaz, e sabemos que algumas pessoas com as duas doses da vacina podem adoecer. Por isso, mesmo com o alívio das restrições, devemos continuar a agir com cautela para ajudar a proteger os outros e baixar a taxa de infeções”, sublinhou o professor Paul Elliott, diretor do programa de monitorização do Imperial.

Os investigadores apuraram, ainda, que as pessoas com o processo de vacinação completo têm menos possibilidades de contrair o vírus depois de estarem em contacto com infetados, quando comparadas com os não vacinados.

A análise dos dados permitiu, igualmente, concluir que as mulheres têm um risco menor de ser infetadas.