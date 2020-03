A propagação da Covid-19 está a aumentar no Reino Unido, país ameaçado pela mesma crise que a Itália, caso as regras de distanciamento social não sejam respeitadas, alertou o primeiro-ministro, Boris Johnson, citado pela imprensa britânica, neste domingo.

No Twitter, Boris Johnson pede aos britânicos para ficarem em casa.

We will get through this together, and we will beat the virus.



To win this fight, we need everyone to follow our advice: as far as possible, we want you to stay at home. The more effectively everyone does this, the faster this country will recover.#StayHomeSaveLives