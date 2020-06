O Ministério Público de Bérgamo, norte de Itália, quer ouvir o chefe do governo, Giuseppe Conte, no âmbito de uma investigação sobre a gestão do surto de Covid-19 que matou mais de 34.000 pessoas no país.

Os magistrados, que poderão deslocar-se a Roma para ouvir Giuseppe Conte, também pretendem ouvir os testemunhos de dois dos seus ministros - o da Saúde, Roberto Speranza, e o do Interior, Luciana Lamorgese.

A pandemia de Covid-19 já causou mais de 34.000 mortos e 235.000 infetados em Itália.

Nas últimas 24 horas registaram-se mais 71 óbitos, o número mais baixo nesta semana, elevando o total para 34.114.

Foram também contabilizados mais 202 novos casos, com o número de infetados a ascender aos 235.763 desde o início do surto no país.

Atualmente, os casos positivos são 31.710.

Continuam hospitalizados 4.320 doentes, 249 dos quais nos cuidados intensivos.

Já recuperaram da doença 169.939 pessoas, mais 1.293 que no dia anterior.