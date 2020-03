O ministério da Defesa russo vai enviar, neste domingo, para Itália uma equipa de cerca de 100 médicos militares especialistas em epidemia e virologia, assim como equipamento médico, para ajudar o país a conter a pandemia do novo coronavírus.

Está pronto para partir um grupo de uma centena de médicos que inclui importantes especialistas do Ministério da Defesa da Rússia em virologia e epidemiologia, que têm uma considerável experiência internacional na luta contra epidemias, junto com equipamento moderno de diagnóstico e desinfeção”, expressou o ministério, num comunicado difundido à imprensa.

Segundo o ministério, no aeródromo militar de Chkalovsk (na região de Moscovo) estão preparados para descolar nove aviões IL-76 da aviação de transporte militar das Forças Aeroespaciais da Rússia, deslocados operativamente desde diversas bases aéreas russas.

Itália tem sido o país mais afetado até ao momento pela pandemia da Covid-19, pelo que o governo italiano decidiu interromper até 3 de abril todas as atividades produtivas exceto as que são essenciais para os cidadãos, de forma a tentar conter a propagação do coronavírus, que causou, até sábado, mais de 4.800 mortos no país.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, já infetou mais de 290 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 12.700 morreram.

Em Portugal, há 14 mortes e 1.600 infeções confirmadas.